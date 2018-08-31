أردوغان: لا نخضع لإملاءات واشنطن وسنستلم منظومة اس-400 الروسية قريباً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة لا يمكنها فرض إملاءات على تركيا، مشيراً إلى أن تركيا قد أنهت مرحلة الاتفاق حول منظومة الدفاع الصاروخية اس- 400 وأن الاستلام سيتم قريباً.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في حفل تخرج دفعة من ضباط الصف بالقوات البرية بولاية باليكسير غربي تركيا.

وانتقد أردوغان ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب عندما يتعلق الأمر بتركيا قائلاً "ليس في تركيا أي مشكلة تبرر الهجمات الإرهابية الموجهة ضدها في الداخل والخارج، والرياء الذي تواجهه في الساحة الدولية، وصورة الأزمة التي يحاولون خلقها على الاقتصاد التركي."

وبخصوص التقلبات في سعر صرف الليرة التركية قال أردوغان إن التقلبات في أسعار الصرف هي عملية موجهة ضد البلاد، وإن الذين فشلوا في تحقيق أهدافهم بواسطة التنظيمات الإرهابية وعصابات الخيانة الموجودة في الداخل، "يلجؤون اليوم إلى سلاح الاقتصاد."