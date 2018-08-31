أردوغان يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول لتخليص التجارة العالمية من تسلط الدولار

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تفعيل التعاون تجاه الخطط الإستراتيجية التي يجري اتخاذها، والرامية إلى تخليص التجارة العالمية من تسلط الدولار.

جاء ذلك في مقال كتبه أردوغان لصحيفة "Erkin Too" القرغيزية، حول العلاقات بين تركيا وقرغيزيا، وذلك قبل زيارته المزمعة إلى البلد الأخير الجمعة.

وبهذا الخصوص قال الرئيس التركي: "أنا على ثقة بأن التجارة بالعملات المحلية بين تركيا وقرغيزيا ستعود بالفائدة، كما عادت بالفائدة على تجارتنا مع دول أخرى".

وأضاف أن مركز ثقل الاقتصاد العالمي يعيش تحولا محوريا كبيرا، مؤكدا أن آسيا الوسطى منطقة تزيد أهميتها مع الزمن، من خلال عدد سكانها البالغ 70 مليون شخص وفرصها الاستثمارية الواسعة، ومواردها البشرية المدرّبة، وناتجها المحلي الإجمالي السنوي البالغ 350 مليار دولار.

وشدّد الرئيس التركي على وجوب مكافحة تهديد تنظيم "غولن" الإرهابي، يدا بيد بغية ضمان أمن الشعوب.

وأضاف: "سنجد مع الأصدقاء والحلفاء الحل لمشكلات النظام العالمي التي تتجاهل القيم الإنسانية".

وأشار أن بلاده تواصل زيادة استثماراتها في الخارج من جهة، وتفتح أبوابها للراغبين في الاستفادة من البيئة المشجعة للاستثمار فيها من جهة ثانية.

وأكد أن علاقات بلاده مع الدول التي تتعاون معها، قائمة على مبدأ الربح المتبادل.

وتابع: "ففي هذا السياق، لدينا العديد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في مجالات واسعة لتحقيق أقصى فائدة مشتركة مع قرغيزستان".