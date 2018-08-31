بهتشلي: واشنطن تمثل النموذج الأبرز لدولة القرصنة والممارسات غير القانونية

قال رئيس حزب "الحركة القومية" التركي دولت بهتشلي، إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت النموذج الأبرز لدولة القرصنة والممارسات الخارجة عن القانون الدولي.

وشدد على أنه "ورغم ذلك، فإن تركيا موحدة في مواجهة هذه الهجمات".

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقامتها إحدى بلديات العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة.

وتابع "هؤلاء الذين ينتظرون غرق تركيا في دوامة العملات الأجنبية، والفوائد، والديون، والتضخم، سيصابون بخيبة أمل".

وأكد بهتشلي، دعمهم التام للدولة والحكومة.

وأشار إلى أن "تحالف الشعب، سيقف في وجههم جميعا (من يستهدفون تركيا)".

يشار أن حزبي "العدالة والتنمية" بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و"الحركة القومية"، شكّلا "تحالف الشعب" في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت في 24 يونيو/حزيران الماضي.