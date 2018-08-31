تشاوش أوغلو يلتقي كبير مفاوضي المعارضة السورية

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، رئيس لجنة التفاوض العليا التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، وبحث معه آخر مستجدات الشأن السوري.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة على "تويتر"، إنه التقى الحريري، وبحث معه التطورات الراهنة في سوريا، بما في ذلك ملف إدلب، دون أن يذكر مكان اللقاء.

ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أنه جرى تبادل وجهات النظر حول مستقبل العملية السياسية فيما يتعلق بحل الأزمة السورية.

وفي وقت سابق اليوم، قال تشاوش أوغلو، في تصريح للصحفيين قبيل مشاركته في اجتماع غير رسمي لوزراءء خارجية الاتحاد الأوروبي في فيينا، إن تركيا تسعى لمنع هجوم محتمل على محافظة "إدلب" والذي سيشكّل حال تنفيذه كارثة بالنسبة إلى هذه المحافظة وسوريا كلها.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قال بشار الأسد، إن إدلب أصبحت هدفًا لقواته، معتبرًا أن سكان المحافظة الذين يصل عددهم حوالي 4 ملايين نسمة، "إرهابيون".