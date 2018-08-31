قمم ولقاءات هامة على أجندة الرئيس أردوغان في سبتمبر

يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، بسلسلة زيارات خارجية مكثّفة يشارك فيها بقمم هامة، ويعقد لقاءات مع زعماء ورؤساء عدد من الدول.

الرئيس التركي بدأ أولى زيارته الخارجية، عقب إعادة انتخابه لرئاسة البلاد في 24 يونيو/ حزيران الماضي، عبر مشاركته في اجتماع زعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي عقد في يوليو المنصرم.

ومن المرتقب أن تتواصل الحركة الدبلوماسية المكثفة للرئيس أردوغان خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، عبر عقده سلسلة لقاءات، على رأسها قمة تجمعه مع نظيره الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين في إيران، لبحث الملف السوري.

كما يلتقي أردوغان، نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل، أواخر سبتمبر المقبل بألمانيا، إلى جانب قمة أخرى ستجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر ذاته.

- قرغيزيا المحطة الأولى:

يستهل التركي التركي زيارته الخارجية في سبتمبر، بزيارة يجريها إلى قرغيزيا بين 1 و3 القادم، يلتقي فيها نظيره سورونباي جنبكوف، ويشارك في افتتاح الدورة الثالثة لـ "ألعاب شعوب الرحل العالمية"، والقمة السادسة للمجلس التركي.

ومن المنتظر أن يلتقي أردوغان كلا من نظرائه الكازاخي نورسلطان نزارباييف، وأذربيجان إلهام علييف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في قمة المجلس التركي.

- قمة أردوغان- بوتين- روحاني:

في ثاني زياراته الخارجية، يعقد الرئيس التركي قمة مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، في السابع من سبتمبر المقبل، لبحث الملف السوري في العاصمة الإيرانية طهران.

وتعد قمة الزعماء الثلاثة، هي الثالثة بعد قمتي "سوتشي" الروسية (22 نوفمبر 2017)، و"أنقرة" التركية (4 أبريل 2018)، باعتبارها دولا ضامنة لمسار "أستانة" الرامي لإيجاد حل للأزمة الراهنة في سوريا.

ويبحث الرئيس أردوغان في هذه القمة مع نظيريه، تفاصيل الملف السوري، وعلى رأسها الأوضاع في محافظة إدلب (شمال) الواقعة تحت سيطرة المعارضة، والانتقال السياسي.

- الولايات المتحدة وألمانيا:

يواصل الرئيس التركي جولاته الخارجية، خلال سبتمبر المقبل، بزيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة، في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه، حيث سيلقي كلمة في افتتاح الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ومن المنتظر أيضاً أن يعقد أردوغان لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في إطار زيارته.

ويختتم الرئيس التركي برنامجه الخارجي لشهر سبتمبر، عبر زيارة رسمية إلى ألمانيا يومي 28 و29، يلتقي فيها نظيره فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل.