الخارجية التركية تدين التفجير الإرهابي في مقديشو

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع صباح الأحد في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ وقوع هذا العمل الإرهابي الذي جرى بسيارة مفخخة، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، بينهم أطفال.

وأضافت: "ندين بشدّة هذا الهجوم الإرهابي الغادر الذي يستهدف استقرار الصومال".

وأعربت الخارجية التركية عن تعازيها للحكومة الصومالية وشعبها، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين جراء الهجوم.

وصباح اليوم، وقع تفجير بسيارة مفخخة استهدف مقر ناحية "هولوداغ" وسط العاصمة الصومالية مقديشو؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال صالح حسن عمر الناطق باسم بلدية مقديشو، في مؤتمر صحفي، إن "التفجير كان قويا ونتج عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اصطدمت بواجهة مركز (مقر) ناحية هولوداغ وسط العاصمة".