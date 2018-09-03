أردوغان: زيارتي إلى قرغيزيا ستُثمر نتائج جيدة في العلاقات الثنائية والإقليمية

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن زيارته إلى قرغيزيا ستُثمر نتائج جيدة على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، حول زيارته الرسمية إلى قرغيزيا التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت اليوم الاثنين.

وأضاف أردوغان أنه على ثقة بأن الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية التي تستمد قوتها من التاريخ المشترك للبلدين.

وأوضح أنه بحث مع نظيره القرغيزي، سورونباي جنبكوف، جميع القضايا المدرجة على أجندة الزيارة، إلى جانب ترؤسهما الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وأشار إلى أن الجانبين تناولا خلال الاجتماع المذكور الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لمكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.

وأضاف: "رأينا أن البلدين يمتلكان العزيمة المشتركة لتطوير العلاقات السياسية والتجارية والثقافية بينهما".

وتابع "خلال منتدى الأعمال عبرنا عن استعدادنا لتوفير جميع التسهيلات التي من شأنها تشجيع الاستثمار، كما افتتحنا مسجد الإمام السرخسي في بيشكك، والذي سيؤدي دورا في تعزيز الروابط الثقافية بيننا".

وأردف "شاركنا بالدورة الثالثة للألعاب الدولية للشعوب الرحل، وبإذن الله ستنظم هذه الألعاب -التي أهدتها قيرغيزستان للتراث الثقافي العالمي- في تركيا عام 2020".

ولفت إلى أنه بحث مع الزعماء المشاركين في قمة مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) ملفات إقليمية وثنائية، وفي مقدمتها مقترح تركيا باعتماد العملات المحلية بدلا من الدولار في التجارة.