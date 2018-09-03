أردوغان يشارك في مأدبة أقيمت على شرف زعماء الدول الناطقة بالتركية

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مأدبة غداء أقيمت على شرف الزعماء المشاركين في الدورة السادسة لقمة الدول الناطقة بالتركية.

وشارك في المأدبة إلى جانب أردوغان، الرئيس القرغيزي سورونباي جنبكوف، والأمين العام لمجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية (المجلس التركي) المعين حديثاً "بغداد عمرييف".

كما شارك في المأدبة كل من رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان نور سلطان نزارباييف، وأوزبكستان شوكت ميرضياييف، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.

وانطلقت اليوم في مدينة جولبون آتا شمالي قرغيزيا، أعمال الدورة السادسة لقمة مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي).

وبدأت أعمال القمة بمشاركة قرغيزيا، البلد المستضيف، وأذربيجان وكازاخستان وتركيا وأوزبكستان، إضافة إلى المجر بصفة مراقب.

ويشارك في القمة إلى جانب الرئيس التركي، رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، وقرغيزيا، سورونباي جنبكوف، وأوزبكستان، شوكت ميرضياييف، ورئيس الوزراء المجري، فيكتور اوربان.

ويرافق أردوغان في أعمال القمة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

ويضم "المجلس التركي"، الذي تأسس في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، في مدينة نخجوان الأذربيجانية، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزباكستان.

وتعتمد 7 دول، التركية ولهجاتها لغةً رسمية لها، هي تركيا وأذربيجان، وجمهورية شمال قبرص التركية، وتركمانستان، وأوزبكستان، وقرغيزيا، وكازاخستان، وتمتلك تلك الدول لغة وتاريخًا وحضارة مشتركة.