تحييد 46 إرهابيا في عمليات أمنية للداخلية التركية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد 46 إرهابيا بينهم 4 قياديين، بعمليات أمنية خلال الأسبوع الأخير.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الأمن نفّذت 2290 عملية داخل البلاد، في إطار مكافحة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، بين 27 أغسطس/آب الماضي، و3 سبتمبر/أيلول الحالي.

وأوضح أن قوات الأمن أوقفت 3 آلاف و660 شخصا بتهمة ارتباطهم بمنظمات إرهابية وتقديمهم مساعدات لها.

وأكد أن العمليات أسفرت أيضا عن تحييد 46 إرهابيا بينهم 4 قياديين، مبينا أن 26 من الإرهابيين المحيدين قتلوا في العمليات الأمنية.

بيان الوزارة التركية، أشار إلى تدمير 13 مخبئا و12 بندقية و11 قنبلة يدوية، ومصادرة العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية، التابعة للتنظيم الإرهابي.