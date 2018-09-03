رئيس المحكمة العليا التركية: على الدول الأجنبية احترام سيادة القضاء التركي

قال رئيس المحكمة العليا التركية، إسماعيل رشدي جيريت، إن القضاء هو السلطة الوحيدة التي تقرر حبس ومحاكمة مواطن دولة أجنبية، مطالبًا تلك الدول باحترام سيادة القانون.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جيريت خلال حفل افتتاح السنة القضائية والذي جرى تنظيمه في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف رئيس المحكمة العليا أن المحاكم المستقلة والمحايدة هي السلطة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات حبس ومحاكمة مواطن دولة أجنبية.

وشدّد جيريت على ضرورة احترام الدول الأجنبية التي تدعي التزامها وإعلائها للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، سيادة الجمهورية التركية؛ المحمية بموجب القانون الدولي.

وأكد جيريت على أن الجمهورية التركية، دولة ديمقراطية وعلمانية تحترم حقوق الإنسان والقانون المبنى على أساس سيادة الأمة والذي يستمد شرعيته من الشعب.