نائب الرئيس التركي يعقد اجتماعاً تنسيقياً بشأن الملف السوري

شهد المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً تنسيقياً بشأن الملف السوري، برئاسة فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي.

وحضر الاجتماع 15 معاون وزير، إضافة إلى مسؤولين من إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، وجهاز الاستخبارات، ورئاسة الشؤون الدينية.

وناقش المجتمعون آخر التطورات وأنشطة المؤسسات ذات الصلة في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، خلال عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

كما أطلع مسؤولو الوزارات والمؤسسات العاملة في المنطقة، "أوقطاي" على الأنشطة الأخيرة، وتم تقييم التدابير التي يتعين اتخاذها وأبرز المشاكل الناشئة.

وجرى خلال الاجتماع تقييم مقترحات متعلقة بتقييم الحزمة الثانية المتوقع أن يمنحها الاتحاد الأوروبي إلى تركيا لصالح اللاجئين السوريين (3 مليارات يورو).