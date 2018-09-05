أردوغان يستقبل رئيس وزراء شمال قبرص التركية في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان في العاصمة أنقرة.

وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي واستغرق ساعة و35 دقيقة، وحضره نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

ويأتي اللقاء بعد يومين من إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره، نائب رئيس وزراء شمال قبرص التركية " قدرت أوزرساي"، أن بلاده يمكن أن تبدأ بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) شرق البحر المتوسط في خريف العام الحالي.

وأكد تشاوش أوغلو اتخاذهم كافة التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية في شرق المتوسط.