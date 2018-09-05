وزير الخارجية الألماني مغرداً بالتركية: أنقرة شريك مهم لبرلين

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن تركيا ليست جارة كبيرة فقط، بل هي شريك مهم أيضًا لألمانيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير الألماني على حسابه الخاص بموقع تويتر، قبيل زيارته إلى تركيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء تستغرق يومين.

وأضاف أن "تركيا أبعد من جارة كبيرة، فهي شريك مهم أيضًا لألمانيا، لدينا إرادة قوية لتعزيز علاقاتنا بشكل أكبر، أريد أن أساهم في ذلك من خلال زيارتي لتركيا".

وزار وزير الخارجية الألماني البرلمان التركي العاصمة أنقرة، تفقد خلال الزيارة الجزء الذي تعرض لقصف من قبل الانقلابيين ليلة المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/ تموز 2016.

واستُقبل ماس في مقر البرلمان من قبل الأمين العام للبرلمان محمد علي كومبوز أوغلو، مسؤول العلاقات الخارجية ورئيس دائرة البروتوكولات في البرلمان التركي.

وتلقى ماس معلومات حول الهجوم الذي تعرض له البرلمان والأحداث التي جرت ليلة المحاولة الانقلابية، كما تفقد قاعة الجمعية العامة بالبرلمان التركي التي تضررت من قصف الانقلابيين.

وينظم ماس مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو بأنقرة اليوم، وسيشاركان غدًا الخميس في افتتاح الموسم الدراسي الجديد "2018-2019" للثانوية الألمانية في إسطنبول.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية الألماني إلى أنقرة، في إطار زيارة رسمية تستغرق يومين، من المنتظر أن يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان بن علي يلدريم.