أردوغان: واشنطن تدفع 800 مليون دولار لتنظيم غولن الإرهابي عبر مدارسه الخاصة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة تدفع لتنظيم فتح الله غولن الإرهابي ما بين 800 و 850 مليون دولار عبر مدارسه الخاصة.

وأكد أردوغان أن واشنطن خصصت لزعيم منظمة غولن 400 دونم من الأراضي، حيث يدير جميع منظماته من هناك.

وفي شأن متصل، قال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع باتريس تالون، رئيس بنين، الذي يزور تركيا حالياً: "أعتقد أننا سنحصل قريبًا على نتائج فيما يتعلق بتصفية ارتباطات منظمة "غولن" الإرهابية في بنين".

وأشار الرئيس التركي إلى تزايد أهمية إفريقيا بالنسبة إلى تركيا، لافتاً إلى وجود 41 سفارة لأنقرة في القارة، بعد أن كانت 12 سفارة فقط.