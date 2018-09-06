الجيش التركي يرسل تعزيزات لقطعه المتمركزة على الحدود السورية

وصلت قافلة تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى ولاية كليس، جنوبي تركيا، اليوم الخميس، دعماً للوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.



وتضم القافلة العسكرية وفقا لمراسل الأناضول شاحنات محملة بالدبابات، وبيّن أنها وصلت قضاء "ألبيلي" بولاية كليس ثم توجّهت إلى الحدود مع سوريا لتعزيز القوات المنتشرة على امتدادها، وسط تدابير أمنية.

ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية، في ظل توتر تشهده منطقة إدلب، شمالي سوريا.

ويأتي التوتر المتصاعد نتيجة استعدادات للنظام وحلفائه بشن عملية عسكرية على إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، جُلّهم نازحون.

ورغم إعلان إدلب "منطقة خفض توتر" في مايو/ أيار 2017 بموجب اتفاق أستانة، بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، إلا أن النظام والقوات الروسية يواصلان القصف الجوي على المنطقة بين الفينة والأخرى.