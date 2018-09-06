تشاوش أوغلو يلتقي نظيره الإيراني في طهران استعداداً للقمة الثلاثية

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الخميس، لقاءً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة طهران.

وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أوضح أنه التقى مع ظريف في طهران التي يزورها، دون إشارة إلى فحوى اللقاء.

وفي تغريدته التي ارفقها بصورة تجمعه مع ظريف، قال تشاوش أوغلو: "التقيت مع ظريف في طهران التي أزورها على هامش القمة الثلاثية التركية الإيرانية الروسية بشأن سوريا، والتي ستعقد غدا بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وتستضيف طهران غداً الجمعة القمة الثلاثية حول سوريا، بمشاركة زعماء الدول الثلاثة.

وسيبحث الزعماء الثلاثة الأزمة السورية بكامل تفاصيلها، وسيركّزون على آخر المستجدات وعلى رأسها الأوضاع في محافظة إدلب، والخطوات الواجب القيام عليها من أجل تحقيق الانتقال السياسي.

وعُقدت القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وروسيا وإيران في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بمدينة سوتشي الروسية، بينما جرت الثانية بالعاصمة التركية أنقرة في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي.

وأكد الزعماء الثلاثة في القمتين على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.