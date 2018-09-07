الرئيس أردوغان يتوجه إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى طهران صباح اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، حول الشأن السوري.

ويرافق أردوغان في زيارته، وزيري الدفاع خلوصي أكار، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، فخر الدين ألتون.

وسيبحث الزعماء الثلاثة الأزمة السورية بكامل تفاصيلها، وسيركّزون على آخر المستجدات وعلى رأسها الأوضاع في محافظة إدلب، والخطوات الواجب الإقدام عليها من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وعُقدت القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وروسيا وإيران في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بمدينة سوتشي الروسي، بينما جرت الثانية بالعاصمة التركية أنقرة في 4 أبريل/نيسان الماضي.