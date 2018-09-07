انطلاق قمة طهران الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران حول سوريا

انطلقت منذ قليل القمة الثلاثية بطهران بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني.

وبدأت القمة بكلمة للرئيس الروحاني حسن روحاني أكد فيها أهمية محاربة الإرهاب وضرورة القضاء عليه تماماً.

وأشار روحاني إلى أنهم يرون أن التدخل العسكري غير ضروري وأن تطبيق السلام هو هدفهم الأول.



وفي كلمته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العالم برمته ينتظر بفارغ الصبر النتائج التي ستصدر عن القمة، مضيفاً أنه يتوقع عن أن القرارت التي سنتخذها لن تخيب التطلعات.

بدوره أشار الرئيس الروسي بوتين إلى أن تطبيق التفاهمات المشتركة بين روسيا وتركيا وإيران بنجاح ساهم في تحقيق تقدم بمسار الحل السياسي.

