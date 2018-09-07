بوتين: القمة دعت جميع الأطراف السورية إلى ترك السلاح باقتراح من أردوغان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، دعوة القمة الثلاثية في طهران، جميع الأطراف في سوريا لترك السلاح، باقتراح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة مع نظيريه التركي أردوغان، والإيراني حسن روحاني، حول سوريا، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال بوتين: "وجّهنا دعوة لجميع الأطراف من أجل ترك الأسلحة، باقتراح من الرئيس أردوغان".

وأشار إلى أنهم سيستخدمون إمكانيات صيغة آستانة، للوصول إلى الحل في سوريا، مبيناً أنها بناءة ومثمرة لتطبيع الحياة هناك.

وأضاف "بحثنا خلال القمة مسألة إحلال الاستقرار بإدلب على مراحل. أولويتنا تطهير سوريا من الإرهابيين تماما".

وتابع "حماية الإرهابيين بذريعة حماية المدنيين وإلحاق الضرر بالحكومة السورية أمر غير مقبول".

واتهم بوتين المعارضة والمجموعات المسلحة "بالسعي لإعداد أنواع مختلفة من الاستفزازات منها استخدام الأسلحة الكيميائية"، زاعماً امتلاكهم "أدلة" حول ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، اختتمت في العاصمة الإيرانية طهران، القمة الثلاثية التي جمعت أردوغان مع روحاني، وبوتين، لمناقشة مستجدات الوضع على الساحة السورية.