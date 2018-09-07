تركيا وهولندا تتبادلان تعيين سفيرين جديدين بينهما

أعلنت تركيا وهولندا اليوم الجمعة تعيين سفيرين بشكل متبادل في البلدين، على خلفية قرارهما المتعلق بتطبيع العلاقات في يوليو/ تموز الماضي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أنه "تم اليوم إعلان السفيرين المعينين بشكل متبادل بين تركيا وهولندا بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه حيال تطبيع العلاقات".

وأوضح البيان أنه في هذا الإطار تم تعيين "شعبان ديشلي" سفيرًا لتركيا في لاهاي بعد إقرار الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أن الزيارة الرسمية المخططة لوزير الخارجية الهولندي إلى تركيا في الأسبوع الاول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ستشكل الخطوة التالية في تطبيع العلاقات.

وأعرب البيان عن أمله في أن تنعكس هذه التطورات المرضية بشكل إيجابي على العلاقات المتجذرة مع هولندا، ومرحلة مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي.

وبنفس السياق، عينت الحكومة الهولندية "ماريان دي كواستينيت" سفيرة في أنقرة، بعد أن كانت تتولى منصب ممثل هولندا الدائم لدى حلف الشمال الأطلسي (ناتو).

وفي 20 يوليو/ تموز الفائت، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن تركيا وهولندا قررتا تطبيع العلاقات بينهما.