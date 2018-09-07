صحيفة صباح التركية: خطة تركية لنزع فتيل التوتر في محافظة إدلب السورية

في سعيها المستمر لتفادي الخسائر البشرية التي قد تنجم عن هجوم لقوات النظام السوري، وضعت أنقرة خطة لخروج آمن للفصائل المسلحة من محافظة إدلب، وفق ما ذكرته صحيفة "صباح" التركية الجمعة.

وفيما يلتقي رؤساء روسيا وتركيا وإيران في طهران اليوم الجمعة سعيا للتوصل إلى حل للنزاع السوري الدائر منذ سبع سنوات، وضعت أنقرة خطة لتفادي الهجوم الذي يعد له النظام بدعم روسي إيراني.

وتقضي الخطة بأن يقوم 12 فصيلا مسلحا منها هيئة تحرير الشام في إدلب بتسليم أسلحتهم ويتم إجلاؤهم من المحافظة، بحسب الصحيفة التي لم تكشف عن مصادرها.

وسيقدم خروج آمن للفصائل إلى منطقة عازلة تحت إشراف المعارضة المعتدلة، شرط أن يسلموا أسلحتهم لتحالف فضفاض من فصائل معارضة تدعمه أنقرة، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنه سيُسمح للمقاتلين الأجانب في المجموعة بالعودة إلى بلدانهم إذا أرادوا ذلك.

أما الفصائل التي ترفض إلقاء السلاح والإجلاء فسيتم استهدافها في عمليات مكافحة الإرهاب.

وكما في مناطق أخرى تسيطر عليها فصائل مدعومة من أنقرة، ستقوم تركيا في وقت لاحق بتدريب مقاتلين لضمان أمن إدلب.



وتضمن الخطة أيضا أمن قاعدة حميميم العسكرية الروسية في محافظة اللاذقية وكذلك ثروات المعادن في المنطقة، وفقا للصحيفة.

وتخشى أنقرة أن يتسبب هجوم كبير على إدلب بتدفق اللاجئين عبر حدودها، وحذرت من أن حلا عسكريا من شأنه فقط أن يسبب "كارثة". وعليه أجرت مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية مع روسيا وإيران.

ويقول المحللون إن أنقرة ربما تكون مستعدة لقبول هجوم محدود للنظام بدعم روسي ضد فصائل متطرفة، وإن تركت مسألة السيطرة على المحافظة على المدى البعيد، مفتوحة في الوقت الحاضر.