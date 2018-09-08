تشاوش أوغلو: هدفنا وقف الهجمات على إدلب ونبذل جهوداً حثيثة لذلك

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه "ينبغي الحفاظ على الوضع الراهن" في إدلب السورية كمنطقة "خفض توتر" وإلا "ستحدث مآس إنسانية" فيها.

وأضاف تشاوش أوغلو، في تصريحات صحفية، بمعرض تعليقه على الغارات الجوية التي تستهدف محافظة إدلب: "هدفنا هو وقف الهجمات".

ولفت إلى أن إدلب منطقة خفض توتر ويعيش فيها 3.5 ملايين إنسان.

وأكد أن تركيا تبذل جهودا حثيثة مع الروس والإيرانيين، في الوقت الراهن، لوقف الهجمات على إدلب والتركيز على المسار السياسي.

وأوضح أن تلك الجهود لا تقتصر على القمة الثلاثية التي جمعت أمس في طهران رؤساء تركيا وإيران وروسيا.

وأفاد بأنه "تجلت إرادة في تلك القمة، وتم رسم إطارها".