أردوغان: للدعم الأمريكي لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" تداعيات سلبية خطيرة على حدودنا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمة له أمام الكتلة النيابة لحزب "العدالة والتنمية" في البرلمان بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، أن تركيا في عهد حزب "العدالة والتنمية" حققت أفضل النتائج في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال أردوغان: "تركيا في عهدنا حققت أفضل النتائج في تاريخ مكافحة التنظيمات الإرهابية والعصابات وتجار المخدرات وكافة أشكال الأعمال الساعية للإخلال بالنظام العام".

وأضاف بهذا الصدد أنه "على خلفية ارتباطاتهم بتنظيم داعش، اعتقلنا ألفي شخص، ورحّلنا 7 آلاف خارج حدودنا، ومنعنا 79 ألف من دخول بلادنا".

وحول عمليات مكافحة الإرهاب، أشار الرئيس التركي إلى تحييد 761 إرهابيًا خلال العمليات منذ يوليو/تموز 2016 حتى اليوم، إضافة إلى 1092 في شمالي العراق، و3 آلاف في عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، وأكثر من 4500 في عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين السورية.

وعن الأنباء التي تحدثت عن تسيير الجيش الأمريكي دوريات مشتركة مع تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمال شرقي سوريا، قال: "من المستحيل القبول بتلك الدوريات فلذلك تداعيات سلبية خطيرة على حدودنا".

وحذر أردوغان في إجابته على أسئلة الصحفيين عقب كلمته من التداعيات السلبية الخطيرة لتلك الدوريات على الحدود.

وأشار إلى أنه سيبحث هذا الأمر مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع دولي سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس في 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأضاف: "اعتقد بأن السيد ترامب سيوقف هذه العملية عند حديثنا".

وفي معرض رده على سؤال حول وجود عملية لتركيا شرقي نهر الفرات بسوريا من عدمه، قال أردوغان: "يمكننا القدوم في ليلة على حين غرة".

وعن العقوبات الأمريكية على إيران، رأى أردوغان أنها غير صائبة لأنها عقوبات ترمي لتقويض توازن العالم.