اليابان تبدي رغبتها في تطوير العلاقات مع تركيا على كافة الصعد

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، على رغبتهم في تطوير العلاقات مع تركيا في كافة المجالات والمستويات.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمعه مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة طوكيو.

وأعرب أبي عن شكره لتركيا للجهود التي بذلتها من أجل إطلاق سراح الصحفي الياباني جومبي ياسودا، الذي كان مختطفا في سوريا لمدة 3 سنوات.

وقال أبي: "أتوجه بالشكر للحكومة التركية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والوزير تشاووش أوغلو على ما بذلته تركيا من جهود في إطلاق سراح الصحفي الياباني".

وبالمقابل أعرب تشاووش أوغلو عن سعادته لوصول ياسودا سالما معافيا إلى بيته.

وقال وزير الخارجية التركي: "من خلال زيارتي هذه، كانت لقاءاتي مع المسؤولين اليابانيين مثمرة للغاية، والتي تهدف للمضي بالعلاقات الجيدة بين البلدين إلى المزيد من التقدم".

وأشار إلى وجود ترحيب ورغبة لدى كلا الطرفين لتحسين العلاقات والمضي قدما بها.

تجدر الإشارة إلى تشاووش أوغلو التقى نظيره الياباني تارو كونو، أمس الاثنين.