تشاوش أوغلو: الدعم الذي تقدمه واشنطن لتنظيم "بي كا كا/ب ي د" في سوريا غير مقبول

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو عدم القبول بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم "بي كا كا/ب ي د" في سوريا.

جاء ذلك في حديثه المطول للصحفيين في نادي الصحافة الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضح أنّ منظمة "بي كا كا" مصنفة على لائحة الإرهاب في أمريكا والأمم المتحدة، لافتا إلى تأسيس مجموعة عمل مشتركة مع الجانب الأمريكي لمكافحة إرهاب هذه المنظمة.

وأطلع الوزير التركي الصحفيين اليابانيين على ما أنجزته تركيا في منطقة عفرين، في تطهيرها من الإرهابيين وتحويلها إلى منطقة آمنة.

يشار أن واشنطن وأنقرة تكثفان في الآونة الأخيرة التنسيق بشأن شمالي سوريا، إذ سيّرتا، الخميس الماضي، أول دورية مشتركة في منبج السورية، بعد أن كانت دوريات الجيش التركي تسير بشكل منفصل، بالتنسيق مع الجيش الأمريكي إطار اتفاق "خريطة الطريق" بشأن منبج، توصل إليها الجانبان في يونيو/حزيران الماضي.

مكافحة تنظيم غولن:

وحول مكافحة تنظيم غولن، أشار تشاوش أوغلو إلى فتح مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) تحقيقا حول نشاط ووجود منظمة غولن الإرهابية.

وأكد أنه في حال فتحت السلطات اليابانية تحقيقا مماثلا، عن نشاط ووجود منظمة غولن في اليابان، فستُدرك مدى خطورة هذا التنظيم.

الصحفي الياباني:

وفيما يتعلق بإطلاح سراح الصحفي الياباني جومبي ياسودا بعد خطفه في سوريا، أكد تشاوش أوغلو عدم دفع أي فدية مالية للخاطفين، قائلاً : "اليابان لا تقدم على خطوة كهذه. ونحن في تركيا لم ندفع أي فدية لإطلاق سراح أي مواطن تركي".

وأشار إلى أنّ دفع الفدية للجماعات المتطرفة ستدفعهم لاختطاف المزيد من الصحفيين والمدنيين.

وأعرب تشاوش أوغلو عن سعادته بمساهمة بلاده في عودة الصحفي الياباني إلى بلاده.

العلاقات مع روسيا:

أشاد تشاوش أوغلو بعلاقات بلاده الجيدة مع روسيا التي تطورت بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية.

وقال "نقوم ما بوسعنا من أجل توسيع علاقاتنا مع روسيا في عدة مجالات".

وأعرب عن ترحيبه بالدعم الذي قدمته روسيا لاتفاق إدلب، قائلاً: "هذا الاتفاق ربما سيفتح باب الأمل في سوريا من أجل لقاءات تعد الفرصة الأخيرة، بهذا الاتفاق تمكنا من منع وقوع كارثة إنسانية جديدة في سوريا".