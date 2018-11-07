أوكرانيا تتعاقد على شراء طائرات تركية بدون طيار بيرقدار  TB2

أعلنت أوكرانيا أنها ستشري طائرات بدون طيار تركية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية اليوم.

ووقع الاتفاق عن الجانب الأوكراني وزير الدفاع ستيفان بولتوراك، والنائب الأول لمجلس الأمن الوطني والدفاع أوليغ غلادكوفسكي ورئيس شركة Ukroboronprom للصناعات الدفاعية، باول بوكين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع: "المباحثات لشراء طائرات بدون طيار مستمرة منذ سنتين. وقد زار ممثلون عن وزارة الدفاع الأوكرانية، خلال هذا الوقت، تركيا وحضروا مختلف مراحل اختبار بيرقدار TB2".

وطائرات بدون طيار بيرقدار TB2 هي من إنتاج شركة "بيكار" التركية لصناعة الطائرات.

وقد تم توقيع الاتفاق خلال زيارة الرئيس الأوكراني لتركيا في 3-4 من الشهر الجاري.

وورد في تفاصيل البيان احتمالية توطين قسم من إنتاج بيرقدار TB2 في مصانع أنتونوف التابعة للحكومة الأوكرانية، وهي جزء من شركة Ukroboronprom للصناعات الدفاعية.