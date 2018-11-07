الرئيس أردوغان: سنحقق قفزات في السياحة العلاجية بإنشاء المدن الطبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستحقق قفزات حقيقية في مجال السياحة العلاجية من خلال إنشاء المدن الطبية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم افتتاح العام الدراسي في جامعة العلوم الطبية في بأنقرة.

وأضاف أردوغان: "لقد ركزنا على القطاع الصحي منذ 16 عاماً، ويأتي على رأس القطاعات التي استثمرنا فيها بشكل كبير، والحمد الله حصلنا على أفضل النتائج".

وبين أن هناك حاجة للتوجه نحو الإنتاج المحلي في القطاع الصحي بشكل سريع في تركيا.

وتابع: "الآن نريد أن ننتج محلياً أجهزة التصوير المقطعي، وأجهزة الموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي"، مؤكداً أن بلاده تمتلك القدرة والعقول التي تمكنها من إنتاج تلك الأجهزة.

ودعا أردوغان الشركات الدولية إلى الاستثمار في تركيا من أجل إنتاج الأجهزة الطبية بشكل مشترك، مبيناً أن هناك توجهات إيجابية من قبل الشركات الدولية في هذا الصدد.

وفي إشارة إلى مسألة التوجه نحو الإنتاج المحلي في مجال الصحة ، قال أردوغان: "إننا نعتبر هذه المسألة حاسمة ومهمة مثل الصناعة الدفاعية لدينا".