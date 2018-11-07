الناطق باسم الرئاسة التركية: لن نسمح على الإطلاق بكيان إرهابي شرقي نهر الفرات

شدد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على أن بلاده لن تسمح أبداً بإقامة كيان إرهابي شرقي نهر الفرات شمالي سوريا.

وقال قالن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة، مساء اليوم: "لن نسمح على الإطلاق بأي كيان إرهابي ضد تركيا شرق نهر الفرات بسوريا".

وأضاف: "لا يمكن أبدًا قبول الحجة القائلة بأن التدابير المتخذة ضد أهداف تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" أي منظمة "بي كا كا" من شأنها إضعاف مكافحة تنظيم "داعش".

واعتبر قالن أن "كل دعم يقدم لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" هو دعم مقدم لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر".

وقال: "محاولات الولايات المتحدة شرعنة "ب ي د/ ي ب ك" الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في سوريا وإظهاره على أنه تنظيم منفصل عن "بي كا كا" جهود "غير مجدية"، مضيفاً: "ما نتطلع إليه بالدرجة الأولى هو أن تنهي الولايات المتحدة حليفتنا في الناتو والتي نصفها كشريك إستراتيجي كامل ارتباطها مع "ب ي د" و "ي ب ك" اللذين يمثلان الذراع السوري لمنظمة إرهابية".

وفيما يتعلق بالحرب على تنظيم غولن الإرهابي، أوضح قالن أن عدد الدول التي أغلقت فيها مدارس منظمة "غولن" الإرهابية ارتفع إلى 21 وهذا نجاح كبير للدبلوماسية التركية.

وقال: "رسالتنا للبلدان التي توفر الحماية والرعاية لتنظيم "غولن" وتفتح المجال له وتتجاهل أنشطته أن تتخذ موقفًا واضحًا ضد هذا التنظيم الإرهابي".