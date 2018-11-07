وزير الدفاع التركي: ننتظر من واشنطن اتخاذ قرار مماثل بشأن ي ب ك الإرهابي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية برصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، خطوة إيجابية ولكنها متأخرة جدًا وإن تركيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تتبنى نفس هذا الموقف، تجاه تنظيم "ي ب ك" الإرهابي الذي لا يختلف عن "بي كا كا".

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أكار، خلال جولة أجراها في جزيرة سواكن السودانية، اطلع من خلالها على أعمال الترميم التي تجريها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في الجزيرة.

وأكّد أكار أيضًا أن تركيا لا يمكنها قبول دعم إرهابيي "ي ب ك" بأطنان من الأسلحة والعتاد والذخيرة، وفي المقابل رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة "بي كا كا".

وحول التعاون مع السودان، ذكر أكار باتفاقيات التدريب العسكري والتعاون التي جرى التوقيع عليها بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان.

وأضاف: "في هذه المرحلة جرى تحديد كيفية التدريب العسكري الذي سيشمل القطعات البرية والبحرية والجوية، والمناورات التي ستجري بمشاركة وحدات عسكرية من البلدين، إضافة إلى أن الأيام المقبلة، ستحمل تقاسمًا للخبرات بين القوات المسلحة التركية ونظيرتها السودانية من أجل المساهمة في تحقيق السلام في المنطقة".

ورافق أكار في زيارته إلى السودان، رئيس الأركان العامة للجيش التركي الجنرال يشار غولر، ورئيس الوكالة التركية للتنسيق والتعاون (تيكا) سردار جام، والممثل الخاص لتركيا في ليبيا أمر الله إيشلر، ومستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين آقطاي.