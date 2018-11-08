الجيشان التركي والأمريكي يسيران الدورية المشتركة الثانية في منبج

سيّر الجيش التركي الدورية المشتركة الثانية مع نظيره الأمريكي في مدينة "منبج" السورية، بموجب "خريطة الطريق" المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن.

وقالت مصادر عسكرية، إن العناصر العسكرية التركية والأمريكية أطلقت أعمال الدوريات المشتركة الثانية في "منبج".

وأوضحت أن أعمال الدوريات المشتركة تجري قرب نهر الساجور الفاصل بين خط الجبهة بـ"منبج" ومدينة "جرابلس" الواقعة بمنطقة عملية "درع الفرات".

وكانت القوات التركية والأمريكية قد أجرت أول دورية مشتركة لهما في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي يونيو/حزيران الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة، إلى اتفاق "خريطة طريق" حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتسبب الجانب الأمريكي بتأخير تنفيذ "خريطة الطريق" مدة طويلة، من خلال ذرائع تقنية في بداية الأمر.

وفي 2 نومفبر/ تشرين الثاني الجاري، بدأت القوات الأمريكية دوريات مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه من المستحيل أن تقبل بلاده بالدوريات المشتركة بين الولايات المتحدة وتنظيم "ي ب ك" الإرهابي.

وحذر أردوغان من التداعيات السلبية الخطيرة لتلك الدوريات على الحدود.