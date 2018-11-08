تشاووش أوغلو يلتقي نظيره بجمهورية لاوس في زيارة تستمر يومين

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، نظيره بجمهورية لاوس سلومكساي كوماسيث.

جاء ذلك على هامش أول زيارة رسمية يجريها الوزير التركي إلى لاوس، والتي بدأت الأربعاء وتستمر اليوم الخميس.

وعبّر تشاووش أغول خلال اللقاء عن سعادته بإجراء أول زيارة رسمية لوزير خارجية تركي إلى هذا البلد الواقع جنوب شرق آسيا.

وشدد على أهمية السفارة التركية التي افتتحت أمس في عاصمة لاوس فيينتيان، بالنسبة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما عبر وزير الخارجية التركي عن حزنه حيال كارثة السيول التي شهدتها لاوس خلال أشهر الصيف من العام الجاري.

وأكد على وقوف تركيا إلى جانب شعب لاوس.

وأمس، شارك الوزير التركي في افتتاح سفارة لبلاده في لاوس، بمراسم حضرها كل من وزير خارجية لاوس سلومكساي كوماسيث، ووزيرة الصناعة والتجارة خيماني فولسينا، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني، أكساونغ فونغفيتشيت.