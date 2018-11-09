أردوغان يزور فرنسا السبت

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى باريس غدا السبت، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية، أن أردوغان سيشارك في فعاليات إحياء الذكرى المئوية لوقف إطلاق النار في الحرب العالمية الأولى، التي ستقام في باريس يومي 10 و11 نوفمبر / تشرين الثاني الحالي.

ولفت البيان إلى أن نحو 100 من زعماء الدول والحكومات ومسؤولين دوليين كبار، سيشاركون في الفعاليات، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس التركي لقاءات ثنائية مع بعض الزعماء، على هامش الزيارة.

ويصادف 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرى توقيع الحلفاء وألمانيا، اتفاق وقف إطلاق نار أنهى الحرب العالمية الأولى عام 1918، وبات يعرف باسم "اليوم العالمي لوقف إطلاق النار"، وتعلنه العديد من البلدان عطلة رسمية.