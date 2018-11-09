تشاووش أوغلو يبحث مع نظيره التركمانستاني العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لقاء اليوم مع نظيره التركمانستاني رشيد مردوف وبحث معه العلاقات الثنائية، لا سيما التجارية.

وفي تصريحات صحفية، عقب لقائه مردوف في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، لفت تشاووش أوغلو إلى أن الجانبان تناولا العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة على وجه الخصوص في مباحثات اليوم بين وفدي البلدين.

كما لفت إلى أنه بحث مع نظيره ملفات هامة أخرى، مثل الطاقة والنقل.

وأوضح أنهما وقعا وثيقة بخصوص برنامج التعاون بين البلدين لعامي 2019-2020.

وأشار تشاووش أوغلو إلى وجود شركات تركية عديدة تنشط في تركمانستان، وتتولى تنفيذ مشاريع هامة في هذا البلد. وأعرب عن شكره لتركمانستان لثقتها في الشركات التركية ودعمها لها.

وأفاد تشاووش أوغلو أن تركيا ستشارك في مؤتمر إقليمي حول النقل تنظمه تركمانستان نهاية الشهر الحالي.

كما أوضح تشاووش أوغلو أنه بحث مع الجانب التركمانستاني التحضيرات لزيارة مزمعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تركمانستان، واحتمال عقد قمة ثلاثية تجمع زعيمي البلدين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في هذا الإطار.

و كان رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، استقبل وزير الخارجية التركي في وقت سابق من اليوم.