أردوغان يشارك في عشاء يجمع قادة العالم بباريس

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى جانب العديد من زعماء البلدان ورؤساء المنظمات الدولية، في مأدبة عشاء أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت.

وحضر أردوغان العشاء، على هامش مشاركته في الفعاليات المزمع إقامتها في باريس بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، بدعوة من نظيره الفرنسي ماكرون.

وشارك في مأدبة العشاء، التي أُقيمت في متحف أورسيه، رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية مع عقيلاتهم.

وخلال المأدبة، تبادل أردوغان أطراف الحديث مع ماكرون وعقيلته بريجيت، ومع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما التقى أردوغان وعقيلته أمينة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خوسيه أنخل غيريا وعقيلته لولو كوينتانتا.

وتبادل أردوغان الأحاديث مع الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش، وعضو المجلس الرئاسي البوسني بكر عزت بيغوفيتش، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.