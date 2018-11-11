تركيا: سماح إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس يلحق الضرر بحل الدولتين

أعربت وزارة الخارجية التركية، مساء السبت، عن رفضها سماح السلطات الإسرائيلية ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اعتبرت فيه أن "السلطات الإسرائيلية -مرة أخرى- ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط، عبر السماح (الأسبوع الماضي) ببناء 792 وحدة استيطانية جديدة على نحو غير قانوني في مستوطنتي رامات شلومو وراموت بالقدس الشرقية".

وأضاف: "نرفض هذه الخطوات غير القانونية التي تلحق الضرر بشكل لا رجعة فيه برؤية حل الدولتين".

وفي الأشهر الماضية، قالت السلطة الفلسطينية إن إسرائيل صعّدت الاستيطان في القدس الشرقية، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية العام الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية اليها.

كما أشارت السلطة الفلسطينية في بيانات متعددة إلى أن الادارة الأمريكية امتنعت عن انتقاد الاستيطان منذ وصول ترامب الى البيت الأبيض مطلع العام الماضي.

يذكر أن في القدس الشرقية 18 مستوطنة اسرائيلية يقطن فيها أكثر من 220 الف مستوطن، حسب معطيات رسمية فلسطينية.