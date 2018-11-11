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نائب الرئيس التركي يتوجه إلى إيطاليا لحضور مؤتمر يبحث الوضع في ليبيا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
فؤاد أكتاي - نائب الرئيس التركي فؤاد أكتاي - نائب الرئيس التركي

يتوجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الاثنين، إلى إيطاليا، لحضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا.

وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإن أوقطاي سيرأس وفد الجمهورية التركية في المؤتمر الذي يستمر يومين.

وأضافت المصادر أن أوقطاي سيشارك في مأدبة العشاء التي سيقيمها رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على شرف رؤساء الوفود.

وفي اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، يلقي أوقطاي خطابا أمام الحضور، ويعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة.

ويعقد المؤتمر في مدنية "باليرمو" عاصمة جزيرة صقلية، جنوبي إيطاليا، يومي 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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