الرئاسة التركية تكذب وزير الخارجية الفرنسي وترفض اتهامه أردوغان بالتلاعب

رفض رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين ألتون، اتهام وزير الخارجية الفرنسي للرئيس التركي بـ"التلاعب السياسي"، واصفاً الأمر بـ"غير المقبول".

وأكد ألتون، في بيان أصدره الاثنين رداً على تصريحات الوزير الفرنسي جان إيف لودريان، أن تركيا زودت فرنسا بمعلومات حول الجريمة، مستدركاً بالقول: "إن كان التواصل مقطوعا بين المؤسسات الفرنسية فهذه مشكلة فرنسية وليست تركية".

وأضاف المسؤول التركي أنه "لولا مساعي تركيا الحازمة لتمت التغطية على حادثة مقتل خاشقجي منذ زمن"، مجدداً التأكيد بأن تركيا تواصل جهودها من أجل كشف كل تفاصيل جريمة خاشقجي بما فيها الآمر بارتكاب الجريمة.

وكان لودريان نفى في تصريحات لقناة فرانس2، علمه بأي بمعلومات نقلتها تركيا لبلاده حول مقتل خاشقجي، مضيفاً "إذا كانت لدى الرئيس التركي معلومات، فليقدمها لنا".

وردا على سؤال بشأن احتمال أن يكون الرئيس التركي أدلى بتصريحات خاطئة بشأن هذه المعلومات، زعم الوزير الفرنسي بأنن أردوغان يلعب "لعبة سياسية خاصة في هذا الشأن".