تركيا تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حرائق كاليفورنيا

قدّمت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، تعازيها للولايات المتحدة على ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا.

وأعرب بيان صادر عن الوزارة عن أسفه لوقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الحرائق المستمرة بالولاية الأمريكية.

وأضاف: "نعرب عن تعازينا لأقرباء من فقدوا حياتهم في هذه الكارثة وللشعب الأمريكي، والشفاء العاجل للمصابين".

يشار إلى أن حرائق الغابات اجتاحت مؤخرا بلدة "بارادياس" التي تبعد قرابة 290 كم عن مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا جنوب غربي البلاد، وأسفرت عن مصرع 31 شخصا.

كما أن السلطات تبحث عن 228 مفقودا، في الحرائق المستمرة والتي امتدت على مساحة 450 كم شمالي الولاية.