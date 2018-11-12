وزير الدفاع التركي: انفجار مستودع الذخيرة في هكاري لم ينجم عن هجوم خارجي

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اليوم الاثنين، أن الانفجار الذي وقع في مستودع للذخيرة في ولاية "هكاري" جنوب شرقي البلاد قبل عدة أيام، لم ينجم عن اعتداء أو هجوم من خارج القاعدة العسكرية.

وأوضح أقار خلال زيارة إلى أحد مستشفيات أنقرة للاطمئنان على أوضاع الجنود المصابين في الحادثة، أن الانفجار نجم عن لهيب خرج من مؤخرة المدفعية المتموضعة قرب المستودع.

وذكر أقار أن التحقيقات حول حادثة الانفجار، بدأت مباشرة وأن الفرق المختصة تقوم بتحقيقاتها في المنطقة.

ونفى أقار صحة الشائعات التي تقول إن الانفجار نجم عن انحباس القنبلة داخل المدفع.

وتجول أقار والوفد العسكري المرافق له، بين الغرف واطمن على الأوضاع الصحية للجنود المصابين، وتلقى معلومات عنهم، من الكادر الطبي.

وعقب الانفجار أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، استشهاد 7 جنود أتراك وإصابة 25 آخرين جراء انفجار وقع في مستودع للذخيرة بهكاري مساء الجمعة.