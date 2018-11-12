"وقف معارف" التركي يتسلم إدارة المدرسة الثانية في أفغانستان

داهم الأمن الأفغاني، وفقا لأوامر قضائية، مدرسة ثانوية، في ولاية هرات، تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحوّلت إدارتها إلى السلطات الأفغانية المختصة.

وقال الناطق باسم ولاية هرات (غرب)، جيلاني فرهاد، للأناضول، الاثنين، إنه وفقا للاتفاق المبرم بين تركيا وأفغانستان، فإن إدارة مدارس التابعة لمنظمة "فتح الله غولن"، سيتم وضع اليد عليها بداية من قبل السلطات الأفغانية، ثم تمنح إدارتها إلى "وقف معارف" التركي.

وأضاف فرهاد أن قوات قوات الأمن الأفغانية داهمت المدرسة وفقا لأوامر قضائية.

وبيّن أن إجراءات نقل إدارة المدرسة إلى "وقف معارف"، قد بدأ فعلاً.

من جهته، أوضح مدير "وقف معارف" في أفغانستان، مجيب أولوداغ، أنه جاء إلى المدرسة بدعوة من السلطات الأفغانية، وأن إدارة مدارس منظمة "غولن" الإرهابية، تم نقلها إلى وقف المعارف التركي وفقا لاتفاق بين البلدين.

ولفت أولوداغ، إلى أنهم تسلموا إدارة مدرستين ومسكنين للطلبة في ولاية جوزجان، شمالي أفغانستان.