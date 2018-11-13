أردوغان: "ننتظر بصبر" تنفيذ بن سلمان تعهده بالكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده "تنتظر بصبر" تنفيذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعهداته بالكشف عن ملابسات جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال أردوغان للصحفيين، في رحلة العودة من باريس حيث شارك في احتفالات ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، إن التسجيل الصوتي الذي قامت تركيا بمشاركته مع مسؤولين من المملكة العربية السعودية ودول أخرى "شنيع" إلى درجة أن ضباط الاستخبارات السعودية الذي استمعوا للتسجيل أبدوا شكوكهم بأن يكون القاتل قد تعاطى الهيروين.

وكشف أردوغان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ المبعوثين الأتراك أنه سيقوم بالكشف عن ملابسات الحادثة والقيام بكل "ما يلزم" لذلك.

وأضاف الرئيس التركي تعقيباً على تعهدات بن سلمان: "ننتظر ذلك بصبر".