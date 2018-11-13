باريس تحاول تبرير تصريحات لودريان الخاطئة تجاه أردوغان

حاولت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، تبرير تصريحات الوزير جان إيف لودريان الخاطئة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتركيا، وقالت إنها "فُسّرت بشكل خاطئ".

ونقلت صحفية "لوموند" عن الخارجية الفرنسية قولها إن لودريان كان يقصد بتصريحاته أنّه لم يحصل على معلومات كافية لكشف كامل الحقيقة حول القضية، وأن حقيقة مقتل خاشقجي ليست مقتصرة على التسجيلات الصوتية الموجودة لدى تركيا.

وأمس الاثنين، أكد رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، رفض بلاده الاتهام الموجه ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل لودريان بـ "التلاعب السياسي" فيما يتعلق بقضية خاشقجي، وإطلاع تركيا عدة دول بينها فرنسا على تسجيلات تتعلق بقتل خاشقجي.

وأكد ألطون أنّه لولا المساعي التركية الحازمة لتمت التغطية على حادثة مقتل خاشقجي منذ زمن، موضحا أنّ مشاركة الأدلة المتعلقة بمقتل خاشقجي مع المسؤولين في عدة دول صديقة، يعكس النوايا التركية في الكشف عن ملابسات الجريمة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال الاثنين، "إن لودريان تجاوز حدوده باتهاماته المتعلقة بالرئيس رجب طيب أردوغان".

وشدد تشاووش أوغلو، في تصريح للأناضول، أنه على الوزير الفرنسي أن يعلم كيفية التحدث مع رئيس دولة، موصيا "لودريان" بعدم الخلط بين الزعماء الفرنسيين والرئيس أردوغان.