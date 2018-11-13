تحييد 19 إرهابياً في غارات جوية للجيش التركي شمال العراق

حيد سلاح الجو التركي 19 إرهابيا في غارات استهدفت مواقع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن سلاح الجو نفذ عملية في مناطق "زاب" و"أوشين – باسيان"، و"قنديل"، و"هاكورك"، و"سينات-هفتانين" شمالي العراق.

وذكر البيان أن العملية أسفرت عن تحييد 19 إرهابيا مسلحا. مبينا أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في الأيام الأربعة الأخيرة وصل إلى 57 إرهابيا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.