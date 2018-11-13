تركيا تنسحب من المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد في إيطاليا

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، عن انسحاب بلاده من اجتماع المؤتمر الدولي حول ليبيا في إيطاليا.

جاء ذلك في تصريح صحفي لأوقطاي، اليوم الثلاثاء، أعرب فيه عن أسفه من أن "المجتمع الدولي لم يتحد صباح اليوم، حيث قام البعض بإستغلال استضافة إيطاليا للمؤتمر ليتدخل من جانب واحد في مسار الأزمة".

وقال نائب الرئيس التركي الذي كان يمثل بلاده في صقلية: "كل اجتماع يستثني تركيا لا يمكن إلا أن تكون نتائجه عكسية لحل المشكلة".

وعقد اجتماع لم يعلن عنه مسبقا صباح الثلاثاء بين أبرز أطراف الازمة الليبية وبينهم عدة دول أوروبية ومتوسطية لكن في غياب أي ممثل عن تركيا.

وقال أوقطاي "الاجتماع غير الرسمي الذي عقد هذا الصباح وضم عدداً من الاطراف باعتبارهم أطراف النزاع الاساسيين في المتوسط، مقاربة خاطئة ومسيئة، نحن نعارضها بشدة".

وعقد هذا الاجتماع، الذي شارك فيه المشير خليفة حفتر الذي يقاطع المؤتمر رسمياً، صباحا برئاسة رئيس الحكومة الايطالية جوسيبي كونتي.

وحضر هذا الاجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ورئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى ومبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك.