تشاوش أوغلو: نعتزم إحياء مبادرة تحالف الحضارات بالتعاون مع إسبانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده تعتزم إحياء "مبادرة تحالف الحضارات" بالتعاون مع إسبانيا، من منطلق حرص أنقرة على تحقيق الاستقرار والسلام العالمي.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال حفل انطلاق العام الدراسي بجامعة "مونزور" بولاية تونجلي جنوب شرقي تركيا.

وفي عام 2005 أطلق كل من رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، ونظيره الإسباني، خوسيه لويس رودريغيس ثاباتيرو، "مبادرة تحالف الحضارات"، بناءً على الاقتراح الذي تقدم به الأخير.

وتهدف المبادرة إلى تكوين إرادة سياسية مشتركة من أجل مواجهة الأحكام المسبقة، والفهم الخاطئ والاستقطاب الناجم عن أجواء الشك المتبادل، والخوف السائد بين الدول الإسلامية والمجتمعات الغربية. واكتسبت المبادرة طابعًا أمميًا في وقت لاحق بعد اعتمادها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد تشاوش أوغلو على أن تركيا تتبنى مواقف مبدئية إزاء المشاكل الدولية وإيجاد الحلول لها، وتشجع كل بلدان العالم لتحقيق الاستقرار والسلام.

ولفت إلى أنها تنشط دبلوماسيا في إطار سياسة خارجية تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الإنسانية وذلك انطلاقا من مبدأ مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك القائل "السلام في الوطن والسلام في العالم".

وأشار في هذا السياق إلى القمة الرباعية التي استضافتها إسطنبول الشهر الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية وإحلال السلام فيها.

وشارك في القمة التي رعاها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأكد إعلان إسطنبول حول سوريا، الذي صدر في ختام القمة دعم الحل السياسي، وأهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

كما شدد الزعماء المشاركون على ضرورة أن تجتمع لجنة وضع دستور جديد لسوريا بحلول نهاية العام الجاري.