يلدريم يتوجه على رأس وفد برلماني إلى بيلاروسيا لتعزيز العلاقات

توجه رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، صباح الثلاثاء، إلى بيلاروسيا على رأس وفد برلماني.

وأوضح يلدريم، في تصريح قبيل مغادرته مطار "أسن بوغا" في العاصمة أنقرة، أنّ الغرض من الزيارة هو تكثيف جهود التعاون لتحقيق الهدف الذي وضعته الدولتان في رفع حجم التجارة إلى مليار دولار.

وأشار يلدريم إلى أنّ بلاده من أول الدول التي اعترفت باستقلال بيلاروسيا.

وأكد أنّ الهدف هو تعزيز أواصر الصداقة بين تركيا وبيلاروسيا.

ومن المنتظر أن يلتقي يلدريم خلال الزيارة رئيس الوزراء سيرغي روماس، ورئيس مجلس الجمهورية (البرلمان) ميخائيل مياسنيكوفيتش، ورئيس مجلس النواب فلاديمير أندريتشينكو.

كما سيطّلع على أعمال بناء "مسجد مينسك" الذي تشرف عليه تركيا، ومدرسة للتعليم الأساسي تساهم تركيا في بنائها.