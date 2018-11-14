الخارجية التركية: لم نتلق طلباً لنقل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول

نفت الخارجية التركية أنباء تحدثت عن تلقيها طلباً رسمياً من السعودية حول نقل مقر قنصليتها في إسطنبول.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة بعد تناقل وسائل إعلام أنباء عن عزم السعودية نقل قنصليتها في إسطنبول إلى حي آخر.

وقال البيان: "يبدو أن هناك نية من هذا القبيل، لكن الوزارة لم تتلقَ أي طلب رسمي بهذا الخصوص".

وادعت وسائل إعلام أن السعودية ترغب في تغيير مكان قنصليتها في إسطنبول وذلك بعد جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق أمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات للصحفيين، إنه ينتظر "بفارغ الصبر" من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي.

واعترفت الرياض في وقت سابق بتورط أشخاص من دوائر الحكم في جريمة قتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الماضي، من دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.