تركيا والصين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال القضائي

وقعت تركيا والصين على مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في المجال القضائي، الأربعاء.

وقد وقع عن الجانب التركي وزير العدل عبد الحميد غل الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين.

وعقب اللقاء، قال وزير العدل التركي إن لقاءه مع نظيره الصيني، فو جينغهاو، كان مثمرا وبنّاءً، وأنهما تناولا العوائق التي تحول دون تعزيز التعاون في المجال القضائي بين البلدين.

ولفت إلى أن الحوار والتعاون بين تركيا والصين ازداد في الفترة الأخيرة في ضوء اللقاءات التي جرت بين زعيمي البلدين.

وأضاف أن تعزيز الحوار والتعاون بين أنقرة وبكين انعكس إيجابا على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والقضائية بين الطرفين.

وصرح غل بأنه دعا نظيره الصيني بشكل رسمي لحضور مؤتمر إسطنبول الدولي للقانون الذي سينعقد العام القادم.

ومن المقرر أن يلتقي غل مع رئيس المحكمة الشعبية العليا في الصين جوا جيانغ، ورئيس النيابة العامة العليا جانغ جون.