تشاوش أوغلو: تركيا عازمة على إعادة 452 شخصاً مرتبطين بتنظيم غولن الإرهابي من الخارج

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده أعدّت ملفات لإعادة 452 شخصًا مرتبطين بأنشطة تنظيم "غولن" الإرهابي في الخارج، وأرسلت تلك الملفات إلى 83 دولة.

جاء ذلك في كلمة لتشاووش أوغلو بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء.

على صعيد آخر، أعلن الوزير التركي عودة أكثر من 260 ألف لاجئ سوري حتى اليوم من تركيا إلى المناطق المحررة في سوريا عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وشدّد على أن تركيا اتخذت التدابير اللازمة لحماية المصالح في المناطق البحرية التابعة لجزيرة قبرص، وأضاف: "لا نريد لأحد أن يخوض مغامرات" في هذه المنطقة.