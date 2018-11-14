تشاوش أوغلو: لا نرى أن سياسات الرياض وأبوظبي لمحاصرة الجميع في اليمن صحيحة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، تعليقاً على الوضع في اليمن، "لا نرى أن سياسات المملكة العربية السعودية، والإمارات لمحاصرة الجميع في اليمن صحيحة".

جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء، في البرلمان التركي.

وأضاف تشاوش أوغلو، "في الوقت الحالي، لا نرى أن سياسات المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة لمحاصرة الجميع في اليمن صحيحة، فالكثير من الناس يموتون من الجوع والأمراض، ونحن لا نبقى صامتين حيال ذلك".

واستدرك بالقول: "ندعم جهود الأمم المتحدة في اليمن، ونحن من أكثر الداعمين للوساطة العُمانية، ولدينا لقاءات مع إيران في هذا الصدد".

وأشار إلى أن بلاده قدمت الكثير من الدعم من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وتابع "أرسلنا مشفيين ميدانيين إلى اليمن.. مع الأسف هناك صعوبات كثيرة في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، يتعين علينا مواصلة إرسال مئات الأطنان من المساعدات الغذائية والأدوية إلى اليمن".

ويعاني اليمن، منذ قرابة 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.